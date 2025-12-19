Grandi nomi in arrivo Umbria Jazz si scalda per l’edizione Winter

L’attesa cresce per l’edizione Winter di Umbria Jazz, un appuntamento imperdibile che unisce grandi nomi del jazz italiano e internazionale. Da Stefano Bollani a Danilo Rea, passando per Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso e Ray Gelato, la rassegna rivive ad Orvieto tra tradizione e innovazione, celebrando la sua storia e proiettandosi verso un futuro ricco di musica e emozioni.

Da Stefano Bollani e Danilo Rea ad Enrico Pieranunzi, passando per Fabrizio Bosso e Ray Gelato. Umbria Jazz ripercorre la sua storia nella classica edizione Winter in scena ad Orvieto a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. Cinque giorni (30 dicembre – 3 gennaio) di musica in uno dei centri storici più belli dell'Umbria per la trentaduesima edizione del festival internazionale del jazz. Il cartellone di questa edizione parla di oltre ottanta eventi, cinque palchi, ventitré band, circa centocinquanta musicisti, ma soprattutto, un programma di pregio ed eterogeneo per andare incontro ai gusti più diversi.

