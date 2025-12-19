Grande Fratello VIP parla Daniele Dal Moro | squalifica chat e rapporto con Alfonso Signorini
Il caso che ruota attorno ad Alfonso Signorini continua a produrre scosse. Questa volta a parlare è Daniele Dal Moro, che in un’intervista rilasciata a Fanpage ha ricostruito il proprio percorso al Grande Fratello Vip, il rapporto con il conduttore e le ragioni della sua squalifica. L’ex gieffino svela messaggi “ambigui” e fa una forte accusa. Parole pesanti, che rilanciano il dibattito e attendono una risposta formale. GF 2025: il fuori onda tra Domenico e Benedetta Grande Fratello VIP, Daniele Dal Moro: la scelta di esporsi. Nei giorni scorsi Dal Moro aveva annunciato che non avrebbe rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: ‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini
Leggi anche: Daniele Dal Moro rompe il silenzio sulla squalifica dal Grande Fratello
