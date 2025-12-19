Grande Fratello scivolone Simona Ventura | alla finale se ne sono accorti tutti

Il grande ritorno in prima serata, il palco familiare e le luci del prime time promettevano una serata da ricordare. Tuttavia, un imprevisto durante la finale ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando spazio a commenti e discussioni. Un momento inaspettato che ha cambiato il corso della serata, portando alla luce quanto possa essere imprevedibile il mondo dello spettacolo.

Il ritorno tanto atteso, il palco familiare, le luci del prime time. Tutto sembrava pronto per la grande rivincita in tv, quella che ti rimette al centro della scena come ai vecchi tempi. E invece, qualcosa è andato storto. Molto storto. E il pubblico da casa se n'è accorto subito. Perché quando metti insieme un nome come Simona Ventura e un colosso come il Grande Fratello, ti aspetti fuochi d'artificio, ritmo, battute, improvvisazione. Ti aspetti la condottiera che conosciamo da anni, capace di prendersi il palco e di farlo suo. Ma questa volta, quello che è andato in onda ha lasciato tutti spiazzati. Leggi anche: Pagelle Grande Fratello: Giulio doppia faccia, Ascanio e Floriana all'attacco. Scivolone di Simona Ventura Leggi anche: Simona Ventura non ne può più, Jonas e Anita irritanti: le pagelle del Grande Fratello verso la finale Giallo Mediaset, ascolti spariti e poi la doccia fredda: disastro Grande Fratello e Caduta Libera si schianta tra i sospetti; Anita è la superfinalista del Grande Fratello 2025: ecco cosa significa; Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8); CHI E' PRIMO SUPERFINALISTA DEL GRANDE FRATELLO 2025? ANITA MAZZOTTA!/ Gaffe di Simona Ventura. Grande Fratello, le pagelle della finale: Jonas rosica (6,5), Rashmer di nuovo uniti (7,5), Simona Ventura in pista (6,5), opinionisti un passo dietro Sonia (5) - Dopo tre mesi di convivenza forzata, le luci della sasa del Grande Fratello si spengono e il verdetto arriva senza troppi colpi di scena: a vincere è Anita Mazzotta, seguita da ...

Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8) - Nella puntata del 18 dicembre 2025, al Grande Fratello tante sorprese, lacrime e qualche atteggiamento sopra le righe con Anita, Giulia e Grazia: le pagelle ... libero.it

Finale Grande Fratello Simona Ventura recensione di Gene Gnocchi tra critiche e delusione inaspettata - Simona Ventura e la conduzione del Grande FratelloSimona Ventura ha recentemente assunto la conduzione del Grande Fratello, un ruolo che avrebbe dovut ... assodigitale.it

I primi commenti a caldo degli inquilini dopo la vittoria di Anita #GrandeFratello - facebook.com facebook

Anita vince questa edizione di #GrandeFratello! x.com

