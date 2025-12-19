La finale del Grande Fratello si conclude con Anita Mazzotta vincitrice, in un episodio che ha lasciato poche emozioni. La serata si è svolta senza sorprese, con votazioni prevedibili e senza momenti ad alto impatto. Ventura non ha saputo distinguersi, confermando i soliti schemi. Un finale senza pathos, che chiude questa edizione senza lasciare grandi tracce o ricordi memorabili.

© Movieplayer.it - Grande Fratello, pagelle della finale: vince Anita (5), finale senza pathos (3), Ventura non funziona (5)

Anita Mazzotta vince la 19esima edizione del Grande Fratello: una puntata finale prevedibile, scivolata via senza colpo ferire. Ecco le nostre pagelle Può la finale di un reality, essere la puntata più noiosa di tutto il mazzo? Si, se il reality è il Grande Fratello su Canale 5, ultimo capitolo stanco di 81 giorni trascorsi nell'indifferenza generale. A vincere questa 19esima edizione, Anita; Giulia e Jonas invece, si sono classificati rispettivamente secondo e terzo. Quarta Grazia e infine, al quinto posto Omer. Anita vince il Grande Fratello 19 - voto: 5 Cronaca di una vittoria annunciata: quella di Anita Mazzotta, metà amorosa dei #jonita, a dimostrazione che nella casa di Cinecittà tutto cambia affinché poi, alla fine, niente cambi davvero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Simona Ventura non ne può più, Jonas e Anita irritanti: le pagelle del Grande Fratello verso la finale

Leggi anche: Anita comodino stratega, Jonas pesantissimo e Giulia mistero: le pagelle della finale del Grande Fratello 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grande Fratello, le pagelle della semifinale: Simona Ventura al veleno (8), Rasha esce in disGrazia (2); Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8); Anita comodino stratega, Jonas pesantissimo e Giulia mistero: le pagelle della finale del Grande Fratello 2025; Grande Fratello, le pagelle: Rasha torna da Omer vestita da sposa (4-), Grazia rischia di congelare per Mattia (7).

Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8) - Nella puntata del 18 dicembre 2025, al Grande Fratello tante sorprese, lacrime e qualche atteggiamento sopra le righe con Anita, Giulia e Grazia: le pagelle ... libero.it