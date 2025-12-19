Grande Fratello lo sfogo di Cristina Plevani | Mi sono sentita sminuita piangevo in camerino

Tempo di bilanci dopo la fine del Grande Fratello 2025, che ha incoronato vincitrice Anita Mazzotta. Un’edizione decisamente sottotono, con la finale che si è rivelata in termini di ascolti tv la meno vista di sempre in venticinque anni di messa in onda. A fare i conti con questa esperienza Cristina Plevani, tornata nel reality show che l’ha lanciata nel lontano 2000 nel ruolo di opinionista accanto ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Un ruolo però tutt’altro che comodo e in tre mesi di programmazione i problemi non sono mancati. Le parole di Cristina Plevani dopo la finale del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, lo sfogo di Cristina Plevani: “Mi sono sentita sminuita, piangevo in camerino” Leggi anche: Grande Fratello, Cristina Plevani infastidita: cosa emerge dal suo sfogo Leggi anche: “Cristina Plevani non ha mantenuto la promessa. Si è tenuta i 250 milioni di euro del Grande Fratello e non li ha divisi con me. È furba”: lo sfogo di Salvo Veneziano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cristina, chi è la mamma di Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025/ Lei: “Sempre al mio fianco”; Rasha e Omer si sono lasciati al Grande Fratello, lei tuona: Mai stato amore/ Piovono accuse:. Il duro sfogo di Cristina Plevani dopo il GF: “piangevo, sminuita e inutile” - E dunque, nel fallimento, sono stati chiamati in causa anche i tre volti scelti nel ruolo di opinionisti. ultimenotizieflash.com

Grande Fratello, Cristina Plevani: "Avrei potuto fare meglio, ma sono contenta. Ascanio e Floriana? Una grande fortuna" - A poche ore dalla finale, che ha visto trionfare la piercer Anita Mazzotta, l'opinionista Cristina Plevani è tornata sui social per fare un bilancio della sua esperienza nello studio del Grande Fratel ... msn.com

Cristina Plevani si sfoga sulla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello: “Mi sono sentita sminuita, inutile, piangevo in camerino” - Ieri è andata in onda la finale del Grande Fratello 2025 che ha visto vincere la piercer Anita Mazzotta. isaechia.it

Flop storico per il #GrandeFratello. Quella di ieri è stata ala finale meno vista nella storia del reality: Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratellp - facebook.com facebook

Grande Fratello 2025, trionfa Anita Mazzotta. Chi è e quanto ha vinto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.