Grande Fratello lo sfogo di Cristina Plevani | Mi sono sentita sminuita piangevo in camerino

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di bilanci dopo la fine del Grande Fratello 2025, che ha incoronato vincitrice Anita Mazzotta. Un’edizione decisamente sottotono, con la finale che si è rivelata in termini di ascolti tv la meno vista di sempre in venticinque anni di messa in onda. A fare i conti con questa esperienza Cristina Plevani, tornata nel reality show che l’ha lanciata nel lontano 2000 nel ruolo di opinionista accanto ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Un ruolo però tutt’altro che comodo e in tre mesi di programmazione i problemi non sono mancati. Le parole di Cristina Plevani dopo la finale del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

grande fratello lo sfogo di cristina plevani mi sono sentita sminuita piangevo in camerino

© Dilei.it - Grande Fratello, lo sfogo di Cristina Plevani: “Mi sono sentita sminuita, piangevo in camerino”

Leggi anche: Grande Fratello, Cristina Plevani infastidita: cosa emerge dal suo sfogo

Leggi anche: “Cristina Plevani non ha mantenuto la promessa. Si è tenuta i 250 milioni di euro del Grande Fratello e non li ha divisi con me. È furba”: lo sfogo di Salvo Veneziano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cristina, chi è la mamma di Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025/ Lei: “Sempre al mio fianco”; Rasha e Omer si sono lasciati al Grande Fratello, lei tuona: Mai stato amore/ Piovono accuse:.

grande fratello sfogo cristinaIl duro sfogo di Cristina Plevani dopo il GF: “piangevo, sminuita e inutile” - E dunque, nel fallimento, sono stati chiamati in causa anche i tre volti scelti nel ruolo di opinionisti. ultimenotizieflash.com

grande fratello sfogo cristinaGrande Fratello, Cristina Plevani: "Avrei potuto fare meglio, ma sono contenta. Ascanio e Floriana? Una grande fortuna" - A poche ore dalla finale, che ha visto trionfare la piercer Anita Mazzotta, l'opinionista Cristina Plevani è tornata sui social per fare un bilancio della sua esperienza nello studio del Grande Fratel ... msn.com

grande fratello sfogo cristinaCristina Plevani si sfoga sulla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello: “Mi sono sentita sminuita, inutile, piangevo in camerino” - Ieri è andata in onda la finale del Grande Fratello 2025 che ha visto vincere la piercer Anita Mazzotta. isaechia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.