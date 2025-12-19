Grande fratello le pagelle della puntata finale del 18 dicembre

La finale del Grande Fratello del 18 dicembre segna la conclusione di un’edizione controversa, definita “delle origini” ma molto distante da essa. Nonostante le critiche, questa stagione è riuscita a catturare la mia attenzione, suscitando emozioni e riflessioni sincere. È stata una delle poche edizioni che, tra polemiche e sorprese, mi ha coinvolto profondamente, rendendo questa esperienza televisiva indimenticabile.

Si chiude un’edizione definita “delle origini” (di cui, a dire il vero, ha avuto ben poco), ma sapete che vi dico? È stata una delle poche edizioni che mi ha realmente suscitato interesse: non solo per lavoro, ma anche per piacere. Questo Grande Fratello è riuscito ad attirare la mia attenzione e, anche se non è stato “sprint” come un’edizione VIP, è stato comunque migliore di tante altre. La durata del reality è questa: questa è la normalità. Ship non forzatissime, dinamiche al punto giusto, qualche amore che – inevitabilmente – dovrà superare la prova del “fuori” per una verifica ufficiale. Se per una parte del pubblico l’equilibrio è sinonimo di noia, forse è arrivato il momento di imparare a guardare un reality con occhi diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

