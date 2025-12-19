Dopo l’eliminazione di Omer, la corsa alla terza super finalista del Grande Fratello si è riaperta. Tra Giulia e Grazia, chi conquista il podio finale? La sfida si fa più intensa e il pubblico è chiamato a decidere chi merita di approdare alla fase decisiva del reality. Resta con noi per scoprire chi sarà la protagonista di questa emozionante sfida.

© Today.it - Grande Fratello, la terza super finalista tra Giulia e Grazia: ecco chi è

Dopo che la finale del Grande Fratello si è aperta con l'eliminazione di Omer, che ha perso il televoto contro Jonas, per proclamare la terza super finalista è stato necessario aprire un nuovo televoto. Questa seconda sfida, decisa da un televoto flash a differenza della prima, in cui il televoto. 🔗 Leggi su Today.it

