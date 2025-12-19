Grande Fratello Jonas batte Omer a un passo dalla finale | la reazione del pubblico

Il Grande Fratello si avvicina alla finalissima con un confronto decisivo tra Jonas e Omer. Dopo settimane di tensioni e scontri nella Casa, i due concorrenti si sono affrontati in uno scontro che ha catturato l'attenzione di tutti. La sfida ha segnato un momento cruciale, lasciando il pubblico ansioso di scoprire chi si contenderà il titolo e quale sarà il destino dei protagonisti in questa emozionante corsa verso la vittoria.

© Dilei.it - Grande Fratello, Jonas batte Omer a un passo dalla finale: la reazione del pubblico Giovedì 18 dicembre la finale del Grande Fratello è iniziata nel modo più duro possibile. Jonas e Omer, che nella Casa si sono sempre sopportati poco e hanno spesso dato vita a scontri e incomprensioni, si sono ritrovati uno di fronte all’altro in un confronto diretto che ha lasciato pochissimo spazio ai margini. Entrambi arrivati in finale, entrambi convinti di meritare quel posto fino all’ultimo. Ma il televoto di inizio puntata ha ribaltato tutto costringendo uno dei due a fermarsi proprio sul più bello. Jonas contro Omer: l’uscita a un passo dal televoto finale. Tra le relazioni più o meno forti costruite in questa edizione del Grande Fratello, quella tra Jonas e Omer non è mai stata delle più rosee. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Jonas e Omer volgari e aggressivi, Giulia in finale: le pagelle del Grande Fratello Leggi anche: Grande Fratello, Cristina Plevani: "Simone era da squalifica. Jonas merita la finale come Omer, Mattia? Un'uscita scontata" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grande Fratello: Omer in finale, Anita superfinalista e due al televoto; Grande Fratello (8 dicembre), le pagelle: Rasha sbaglia tutto (4), Omer e Domenico 'sospesi' ingiustamente (7); Sondaggi televoto Grande Fratello sulla finale del 15 dicembre 2025: chi viene eliminato e chi è il quinto finalista; Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 15 dicembre, tredicesima puntata. Grande Fratello, resa dei conti tra Jonas e Omer: “Ci siamo sempre rispettati” - Jonas vs Omer, resa dei conti durante la finalissima del Grande Fratello: ultimo confronto tra i due protagonisti dell'edizione. mondotv24.it

Jonas e Omer, scontro finale al Grande Fratello: “Tra noi c’è un muro invalicabile”/ “Vederci fuori? No” - Jonas e Omer, nessuna amicizia dopo il Grande Fratello 2025: la rottura tra i due concorrenti è definitiva ... ilsussidiario.net

FINALE GRANDE FRATELLO 2025/ Diretta, vincitore, eliminati: il padre di Jonas incontra Anita - Le anticipazioni della finalissima del Grande Fratello 2025 in onda oggi 18 dicembre: tutto quello che accadrà in studio con Simona Ventura. ilsussidiario.net

Per l'ultima puntata del Grande Fratello, la puntata è ricca di tante sorprese. La prima è stata dedicata a Jonas che ha potuto incontrare suo padre Francesco che è stato molto affettuoso con suo figlio - facebook.com facebook

Qualcuno ha rubato i social di #GrandeFratello x.com

