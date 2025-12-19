Grande Fratello finale con polemica | Cristina Plevani contro Sonia Bruganelli
Iseo, 19 dicembre 2025 - Si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta l’edizione - e la finale - meno seguita nella storia del Grande Fratello in Italia. Si è conclusa a notte fonda, inutilmente visti i bassissimi ascolti tv. Ma non si sono concluse le polemiche. Anzi, quelle sono più forti e vive che mai. I personaggi in studio. Ad affiancare la conduttrice Simona Ventura in questo Gf “total nip” sono stati i “panelisti” Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e, a stagione già iniziata, anche l’opinionista Sonia Bruganelli. Cristina Plevani contro Sonia Bruganelli. A dar fuoco alle polveri ha pensato Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sono passati 25 anni e lei è stata la prima Grande Fratello - L’inizio, il racconto della prima edizione di #GrandeFratello, vi aspetta lunedì 22 dicembre in prima serata su #La5 e Mediaset Infinity per rivivere emozioni indimenticabili x.com
Flop storico per il #GrandeFratello. Quella di ieri è stata ala finale meno vista nella storia del reality: Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratellp - facebook.com facebook
