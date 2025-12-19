Grande Fratello finale con polemica | Cristina Plevani contro Sonia Bruganelli

Iseo, 19 dicembre 2025 - Si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta l’edizione - e la finale - meno seguita nella storia del Grande Fratello in Italia. Si è conclusa a notte fonda, inutilmente visti i bassissimi ascolti tv. Ma non si sono concluse le polemiche. Anzi, quelle sono più forti e vive che mai. I personaggi in studio. Ad affiancare la conduttrice Simona Ventura in questo Gf “total nip” sono stati i “panelisti” Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e, a stagione già iniziata, anche l’opinionista Sonia Bruganelli. Cristina Plevani contro Sonia Bruganelli. A dar fuoco alle polveri ha pensato Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Grande Fratello 2025, finale flop e record in negativo: vince Anita tra le polemiche - Il GF di Simona Ventura chiude con la finale meno vista di sempre: Anita vince tra polemiche, accuse di favoritismo, tensioni e scandali. panorama.it