Grande Fratello Anita Mazzotta è la vincitrice | chi è

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anita Mazzotta si aggiudica la vittoria del Grande Fratello 2025, conclusosi giovedì 18 dicembre. La 25ª edizione del celebre reality di Canale 5, condotta da Simona Ventura, si è chiusa con un finale emozionante e ricco di suspense. Un traguardo importante per la giovane concorrente, che ha conquistato il pubblico e il titolo di questa storica edizione.

Immagine generica

(Adnkronos) – Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. Si è conclusa ieri, giovedì 18 dicembre, l'edizione del 25esima edizione del reality show di Canale 5 condotta da Simona Ventura. Anita Mazzotta e Giulia Soponariu sono state le due superfinaliste che hanno raggiunto la conduttrice in studio per l'annuncio ufficiale della vincitrice.  Mazzotta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Chi ha vinto il Grande Fratello 2025: la vincitrice è Anita Mazzotta, seconda Giulia Soponariu | Video Mediaset

Leggi anche: Grande Fratello: Anita Mazzotta è la vincitrice

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Grande Fratello: Anita Mazzotta legge la lettera scritta da Jonas Pepe Video; Grande Fratello 2025, trionfa Anita Mazzotta. Chi è e quanto ha vinto; Anita Mazzotta, chi è la finalista del Grande Fratello: la mamma morta, l'abbandono della Casa (e il rientro), l'amore per Jonas e la...; Grande Fratello, il rifiuto di Anita: che cosa ha deciso di fare.

grande fratello anita mazzottaAnita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025: chi è, la classifica finale - Dietro di loro, Grazia Kendy e Omer Elomari, primo eliminato della serata ... iodonna.it

grande fratello anita mazzottaAnita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025 Nip con il 50.96% dei voti: si porta a casa 110mila euro - 96% dei voti battendo gli altri quattro finalisti del reality show ... ilfattoquotidiano.it

grande fratello anita mazzottaGrande Fratello, social spietati sulla vittoria di Anita: "La vincitrice più ingiusta di tutte le edizioni" - Pioggia di critiche sul web contro la vincitrice e una finale considerata "La meno emozionante della storia" del reality. libero.it

Grande Fratello Anita Mazzotta è la vincitrice punteggi e percentuali ecco cosa è successo davvero

Video Grande Fratello Anita Mazzotta è la vincitrice punteggi e percentuali ecco cosa è successo davvero

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.