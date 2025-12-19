Grande Fratello Anita Mazzotta è la vincitrice | chi è

Anita Mazzotta si aggiudica la vittoria del Grande Fratello 2025, conclusosi giovedì 18 dicembre. La 25ª edizione del celebre reality di Canale 5, condotta da Simona Ventura, si è chiusa con un finale emozionante e ricco di suspense. Un traguardo importante per la giovane concorrente, che ha conquistato il pubblico e il titolo di questa storica edizione.

(Adnkronos) – Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. Si è conclusa ieri, giovedì 18 dicembre, l'edizione del 25esima edizione del reality show di Canale 5 condotta da Simona Ventura. Anita Mazzotta e Giulia Soponariu sono state le due superfinaliste che hanno raggiunto la conduttrice in studio per l'annuncio ufficiale della vincitrice. Mazzotta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025: chi è, la classifica finale - Dietro di loro, Grazia Kendy e Omer Elomari, primo eliminato della serata ... iodonna.it