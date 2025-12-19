Grande Fratello 2025 vince Anita Mazzotta | chi è e quanto ha vinto

Anita Mazzotta conquista il Grande Fratello 2025, confermando il suo ruolo di favorita. Dopo settimane di emozioni e sfide, la vincitrice emerge con successo nella finalissima del 18 dicembre a Roma. Condotto da Simona Ventura, il reality ha visto protagonisti molti momenti intensi e sorprendenti, culminando con il trionfo di Anita, che si aggiudica il premio e il meritato riconoscimento pubblico.

Roma, 18 dicembre 2025 - Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Pronostico quindi rispettato: la favoritissima ormai da settimane, e Super Finalista dalla seconda semifinale di lunedì scorso, ha trionfato nella finale di giovedì 18 dicembre del Gf condotto da Simona Ventura insieme ai “panelisti” Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e all’opinionista Sonia Bruganelli. Alla serata finale di questa edizione del reality show erano arrivati anche Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu. Chi è Anita Mazzotta. Il montepremi. Un’edizione storica. Chi è Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

