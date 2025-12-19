Grande Fratello 2025 una stella speciale e tante emozioni per Anita Mazzotta nella finale | Video Mediaset

Il Grande Fratello 2025 si chiude con un’emozionante finale, e Anita Mazzotta brilla come una stella speciale. Tra sorprese e momenti indimenticabili, la sua esperienza lascia il segno, regalando emozioni che resteranno nel cuore di tutti. Un finale che celebra il talento, la determinazione e la magia di un percorso unico, con Anita protagonista di un traguardo memorabile.

Anche per Anita Mazzotta è tempo di vivere un momento indimenticabile durante la finale del Grande Fratello 2025. Tante emozioni per una delle concorrenti più amate di questa 19° edizione del reality show di Canale 5. Grande Fratello 2025, una stella speciale per Anita Mazzotta. Una sorpresa per Anita Mazzotta durante la finale del Grande Fratello 2025. La super finalista riceve una “stella” che simboleggia la madre venuta a mancare durante la sua esperienza nella casa. Poco dopo a sorpresa spuntano le amiche, presenze importanti nella sua vita. Da Sofia, l’amica che commossa le dice: “ sei una sorella per me, ci sarà sempre per te come tu ci sei sempre stata per me ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

