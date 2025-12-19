Grande Fratello 2025 una sorpresa per Jonas | il padre entra nella casa | Video Mediaset

Un’emozione indimenticabile al Grande Fratello 2025: durante la finale, Jonas riceve una sorpresa speciale, incontrando il padre dopo tre mesi di lontananza. Un momento di grande intensità che ha commosso tutti, rendendo questa serata ancora più speciale e memorabile.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, una sorpresa per Jonas: il padre entra nella casa | Video Mediaset La finale del Grande Fratello 2025 regala una bella sorpresa a Jonas: il concorrente incontra il padre dopo tre mesi. Grande Fratello 2025, Jonas e la sorpresa del padre. Una sorpresa per Jonas al Grande Fratello 2025. “ Tu vai sempre a mille, ma chi va troppo veloce a volte si perde tante cose, allora vorrei tu rallentassi e ti concentrassi sul battito del tuo cuore ” – dice Simona Ventura al concorrente invitandolo ad entrare nel salone dove a sorpresa c’è il padre. “ Per me rimani sempre Matteo, il primo dei miei tre amori. Mi hai dato la grande emozione di diventare padre, ho cercato sempre di fare del mio meglio proprio per questo non mi sono aperto così tanto con te perchè sono riservato, ma prometto di farlo e recuperarlo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Leggi anche: Grande Fratello 2025, Omer e Jonas in lotta per leadership nella casa? | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello 2025, lite tra Jonas e Omer: il confronto in diretta | Video Mediaset La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Grande Fratello: Una sorpresa per Anita Mazzotta Video; Stasera a sorpresa c'è la semifinale bis del Grande Fratello 2025, il penultimo atto della stagione; Grande Fratello, anticipazioni semifinale bis: sfida di fuoco tra Omer e Domenico; Grande Fratello 2025, anticipazioni puntata 15 dicembre: semifinale bis da brividi, tornano Rasha e Valentina. Chi vince il Grande Fratello, Anita favorita ma spunta un rivale inatteso. Le quote sorprendenti - Ma alle sue spalle si avvicina il fidanzato, che però dovrà superare lo scoglio del primo televoto. libero.it

Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it

Grande Fratello, Rasha dopo l’incontro con Omer: una nuova sorpresa lontano dai riflettori - Lorenzo Pugnaloni ha svelato ai fan del GF che Rasha non vedrebbe l’ora di riabbracciare Omer: 'Non ha cambiato idea, ha in mente una sorpresa” ... it.blastingnews.com

Per l'ultima puntata del Grande Fratello, la puntata è ricca di tante sorprese. La prima è stata dedicata a Jonas che ha potuto incontrare suo padre Francesco che è stato molto affettuoso con suo figlio - facebook.com facebook

Qualcuno ha rubato i social di #GrandeFratello x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.