Grande Fratello 2025 trionfa Anita Mazzotta ecco chi è la vincitrice che ha perso la mamma durante lo show

Nella notte del Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta ha trionfato, conquistando il cuore di tutti. La sua vittoria è ancora più significativa considerando il dolore personale che ha affrontato durante il percorso, avendo perso la mamma nel corso dello show. Alle 01:34, tra coriandoli dorati e l’emozione di un abbraccio con Simona Ventura, si è chiusa un’edizione indimenticabile, segnata da grandi emozioni e momenti di autentica umanità.

Anita, 26 anni, nata a Treviso il 1° gennaio 1999, sotto il segno del Capricorno, cresciuta a Castelfranco Veneto, ma milanese d'adozione, nella vita di tutti i giorni lavora come tatuatrice e piercer.

Grande Fratello 2025: Anita Mazzotta trionfa nella finale! - La finale del Grande Fratello 2025 ha offerto un'esperienza ricca di emozioni intense e sorprendenti colpi di scena, culminando con la vittoria trionfante di Anita Mazzotta. notizie.it

Grande Fratello, le pagelle: il trionfo di Anita con polemica (4), finale da sbadigli (3), Jonas rosica e ha ragione (8) - Nella puntata del 18 dicembre 2025, al Grande Fratello tante sorprese, lacrime e qualche atteggiamento sopra le righe con Anita, Giulia e Grazia: le pagelle ... libero.it

