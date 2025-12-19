Grande Fratello 2025 quanto ha vinto in soldi Anita Mazzotta? La spiegazione tra lordo netto e gettoni d’oro

Anita Mazzotta si è laureata vincitrice del Grande Fratello 2025, portando a casa il titolo nella serata del 18 dicembre. Ma quanto ha effettivamente guadagnato? La cifra finale comprende diverse voci: il premio lordo, le tasse sul netto e i gettoni d’oro. Scopriamo insieme i dettagli di questa vittoria e quanto si nasconde dietro la ricompensa economica di questa indimenticabile edizione.

Il risultato era atteso da tempo e la finale ha confermato i pronostici: Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025, conquistando la vittoria nella serata di giovedì 18 dicembre. Già super favorita e approdata alla super finale dopo la seconda semifinale, la piercer e tatuatrice 26enne ha avuto la meglio su Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu. Ma quanto ha vinto la ragazza considerando i gettoni d'oro e le tasse? Grande Fratello 2025, trionfa Anita Mazzotta: quanto ha vinto? La differenza tra netto e gettoni d'oro. Il montepremi del Grande Fratello 2025 è fissato a 110mila euro, ma si tratta di una cifra puramente teorica.

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025: Anita trionfa in finale - Si è conclusa una delle edizioni meno seguite dal pubblico e con la durata temporale più breve degli ultimi anni ... quotidiano.net

Grande Fratello 2025, vince Anita Mazzotta: chi è e quanto ha vinto - La piercer e tatuatrice ha avuto la meglio sugli altri quattro finalisti: il suo percorso nel reality show e il montepremi che porta a casa ... msn.com

I primi commenti a caldo degli inquilini dopo la vittoria di Anita #GrandeFratello - facebook.com facebook

Anita vince questa edizione di #GrandeFratello! x.com

