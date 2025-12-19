Grande Fratello 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 18 dicembre quattordicesima puntata

Ieri sera è andata in scena la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2025, con eliminazioni, nomination e momenti di suspense. La finalissima si avvicina, promettendo emozioni e sorprese. La puntata ha regalato aggiornamenti cruciali sulla gara, portando gli spettatori sempre più vicini alla conclusione di questa emozionante edizione condotta da Simona Ventura su Canale 5.

La finale del Grande Fratello 2025, il reality show di successo condotto da Simona Ventura su Canale 5 è giunto all'epilogo con la proclamazione del vincitore di questa 19° edizione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda giovedì 18 dicembre 2025 con le ultime news. Il racconto della diretta della 14a puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 18 dicembre 2025. La quattordicesima puntata del Grande Fratello 2025 di giovedì 18 dicembre 2025 è iniziata con l'ingresso di una raggiante ed emozionata Simona Ventura alla conduzione della prima edizione del più longevo reality show della televisione. Grande Fratello ieri sera, cos'è successo? Finale del 18 dicembre; Oggi il Grande Fratello 2025 finisce davvero: anticipazioni, previsioni, ultime sfide in diretta; Stasera a sorpresa c'è la semifinale bis del Grande Fratello 2025, il penultimo atto della stagione; "Grande Fratello 2025", il 18 dicembre la finale: le anticipazioni. Grande Fratello, la finale: Anita vince tra le lacrime, Giulia beffata. Tutte le percentuali del televoto flash - Nella puntata finale del 18 dicembre 2025 del Grande Fratello, la vincitrice è Anita, che batte Giulia all'ultimo televoto flash: le percentuali e cosa è successo

