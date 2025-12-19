Il Grande Fratello 2025 si chiude con la finale meno seguita di sempre, segnando simbolicamente la fine di un’epoca. La poca incisività della conduzione di Simona Ventura e l'assenza di Barbara D’Urso nella clip celebrativa riflettono un cambiamento che sembra ormai irrevocabile, lasciando spazio a nuove sfide e prospettive per il celebre reality.

© Vanityfair.it - Grande Fratello 2025: la finale meno vista di sempre «cancella» Barbara D’Urso e segna la fine di un'epoca

Tra la poca incisività della conduttrice Simona Ventura e la cancellazione di Barbara D'Urso dalla clip celebrativa del programma è ormai chiaro che il Gf merita una pausa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

