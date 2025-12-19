Grande Fratello 2025 | la finale meno vista di sempre cancella Barbara D’Urso e segna la fine di un' epoca
Il Grande Fratello 2025 si chiude con la finale meno seguita di sempre, segnando simbolicamente la fine di un’epoca. La poca incisività della conduzione di Simona Ventura e l'assenza di Barbara D’Urso nella clip celebrativa riflettono un cambiamento che sembra ormai irrevocabile, lasciando spazio a nuove sfide e prospettive per il celebre reality.
Tra la poca incisività della conduttrice Simona Ventura e la cancellazione di Barbara D'Urso dalla clip celebrativa del programma è ormai chiaro che il Gf merita una pausa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
