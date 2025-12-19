Grande Fratello 2025 il confronto tra i finalisti Anita Giulia e Jonas con gli opinionisti Floriana Cristina e Ascanio | Video Mediaset

Durante la finale del Grande Fratello 2025, un momento unico di confronto tra i tre finalisti Anita, Giulia e Jonas e gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Un dialogo intenso che arricchisce la serata, offrendo spunti di riflessione e emozioni condivise.

Durante la finale del Grande Fratello 2025 un confronto speciale tra gli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli con i tre finalisti Anita, Giulia e Jonas. Grande Fratello 2025, il faccia a faccia tra opinionisti e finalisti. Il confronto tra i finalisti e gli opinionisti del Grande Fratello 2025 avviene a sorpresa durante la diretta del reality show. Jonas si confronta con Floriana che ha qualcosa da dirgli: “ tu sei romano, sei un ragazzo molto intelligente e colto e mi aspettavo accoglienza. Io sono contro la violenza, non predico il bene e razzolo male, non ho il dono della sintesi, sei stato molto aggressivo con Omer. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

