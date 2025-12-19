Grande Fratello 2025 Giulia Soponariu è la seconda classificata

Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del Grande Fratello 2025, conquista il secondo posto sul podio. La sua determinazione e il suo talento hanno catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando che l’età non è un limite. Un percorso ricco di emozioni, sfide e sorprese che ha reso questa edizione indimenticabile.

Si è fermata al secondo gradino del podio Giulia Soponariu, la concorrente più piccola dell'edizione 2025 del Grande Fratello. Dopo essere stata la prima a conquistare un posto per la finale, la giovane classe 2005 ha dovuto vedersi sfilare la vittoria da Anita, che ha trionfato forte della.

