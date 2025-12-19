Grande Fratello 2025 finale flop e record in negativo | vince Anita tra le polemiche

La Casa più spiata d’Italia chiude i battenti sull’edizione meno vista della propria storia televisiva. La serata del 18 dicembre ha visto Simona Ventura condurre la finale del Grande Fratello, con cinque concorrenti in lizza per il titolo. Anita, Giulia, Jonas, Grazia e Omer si sono contesi i voti per la vittoria. Omer e Grazia sono stati i primi eliminati nel duello rispettivamente con Jonas e Giulia. Il ragazzo è poi stato eliminato a favore delle due coinquiline lasciate a contendersi la vittoria finale. Prima della proclamazione, Anita e Giulia hanno compiuto il rituale che conclude ogni edizione: azionare la leva che ha spento tutte le luci della Casa. 🔗 Leggi su Panorama.it

