Scopri subito chi è stato eliminato ieri sera, giovedì 18 dicembre, durante la finale del Grande Fratello 2025. Con un annuncio di Simona Ventura, i concorrenti hanno conosciuto il verdetto del televoto, segnando un momento decisivo del reality. Resta aggiornato per tutte le ultime novità e i dettagli sull’epilogo di questa emozionante edizione.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset

Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera giovedì 18 dicembre 2025? Durante la finale del reality show, Simona Ventura ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Jonas e Omer? Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Puntata del 18 dicembre 2025. Durante la diretta della finale di giovedì 18 dicembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. Una sfida, una vera resa dei conti tra i due antagonisti che sin dall’inizio si sono scontrati all’interno della casa. Simona Ventura chiude ufficialmente il televoto: Omer e Jonas spalle al led. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Leggi anche: Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera giovedì 30 ottobre 2025? | Video Mediaset

Leggi anche: Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 1 dicembre? | Video Mediaset

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Grande Fratello 2025 chi è il quinto FINALISTA di ieri sera lunedì 15 dicembre 2025? Omer batte Domenico | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è il super finalista di ieri sera lunedì 15 dicembre | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è il quarto FINALISTA di ieri sera lunedì 8 dicembre 2025? Grazia batte Rasha | Video Mediaset; Finale Grande Fratello 2025 chi può vincere | cosa è successo lunedì 15 dicembre.

Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it