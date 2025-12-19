Grande Fratello 2025 chi è uscito al televoto flash tra Anita Jonas e Giulia? Il verdetto del pubblico | Jonas eliminato | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025, l’emozione è alle stelle: tra Anita, Jonas e Giulia si è svolto un televoto flash decisivo. Il pubblico ha scelto di eliminare Jonas, lasciando gli altri due in corsa verso la vittoria. La finale si infiamma, e ogni voto conta in questa sfida finale ricca di suspense e sorprese. Restate con noi per scoprire le ultime novità e aggiornamenti sulla grande finale.

© Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, chi è uscito al televoto flash tra Anita, Jonas e Giulia? Il verdetto del pubblico: Jonas eliminato | Video Mediaset Prosegue la finale del Grande Fratello 2025 con un altro televoto flash tra i tre super finalisti Anita, Giulia e Jonas. Chi vuoi che vinca tra Anita, Giulia e Jonas? Grande Fratello 2025, chi è uscito al televoto flash tra Anita, Jonas e Giulia?. La finale del Grande Fratello 2025 entra nel vivo con un secondo televoto flash che questa volta coinvolge i tre super finalisti Jonas, Anita e Giulia. Spetta come sempre a Simona Ventura di comunicare il verdetto del pubblico ai tre finalisti. “ E’ tempo di scoprire il verdetto del televoto flash tra i finalisti Anita, Jonas e Giulia. Il pubblico era chiamato a votare chi vuoi che vinca tra Anita, Jonas e Giulia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Leggi anche: Grande Fratello 2025, il confronto tra i finalisti Anita, Giulia e Jonas con gli opinionisti Floriana, Cristina e Ascanio | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato al televoto flash di lunedì 8 dicembre e chi è finalista? | Video Mediaset Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è il quinto FINALISTA di ieri sera lunedì 15 dicembre 2025? Omer batte Domenico | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è stato eliminato ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset; Grande Fratello 2025 chi è il super finalista di ieri sera lunedì 15 dicembre | Video Mediaset. Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it

Finale Grande Fratello 2025/ Diretta, vincitore, eliminati: balletto degli ex gieffini e Grazia in studio - Le anticipazioni della finalissima del Grande Fratello 2025 in onda oggi 18 dicembre: tutto quello che accadrà in studio con Simona Ventura. ilsussidiario.net

Grande Fratello 2025, la finale: chi sono i finalisti e come funziona la serata - A contendersi la vittoria, nella serata, ci sono Jonas, Anita, Omar, Grazia e Giulia. maridacaterini.it

Grande Fratello 2025 scontro acceso tra Jonas e Anita contro Omer e Rasha

Per l'ultima puntata del Grande Fratello, la puntata è ricca di tante sorprese. La prima è stata dedicata a Jonas che ha potuto incontrare suo padre Francesco che è stato molto affettuoso con suo figlio - facebook.com facebook

Qualcuno ha rubato i social di #GrandeFratello x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.