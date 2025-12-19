Grande Fratello 2025 chi è stato eliminato ieri sera giovedì 18 dicembre? | Video Mediaset
Scopri chi è stato eliminato ieri sera nel Grande Fratello 2025, durante la puntata del 18 dicembre. La finale ha visto protagonista il verdetto del televoto tra Grazia e Giulia, annunciato da Simona Ventura. Un momento emozionante che ha segnato l’epilogo di questa edizione, lasciando i fan con tante emozioni e sorprese. Ecco tutti i dettagli sull’eliminazione che ha fatto discutere i telespettatori.
Grande Fratello 2025, chi è stato eliminato ieri sera giovedì 18 dicembre 2025? Durante la finale del reality show, Simona Ventura ha comunicato il verdetto del televoto tra le due finaliste Grazia e Giulia. Chi è stato il secondo finalista eliminato al Grande Fratello? Puntata del 18 dicembre 2025. Durante la diretta della finale di giovedì 18 dicembre 2025 del Grande Fratello 2025 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. A rischio eliminazione le due finaliste Giulia e Grazia. Tra di loro solo una potrà proseguire la sua corsa verso la vittoria finale. Grazia eliminata dal Grande Fratello 2025 “ Ci siamo ” – dice Simona Ventura alle due finaliste Giulia e Grazia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
