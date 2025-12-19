Grande Fratello 2025 Anita Mazzotta è la vincitrice

Anita Mazzotta si aggiudica il titolo di vincitrice del Grande Fratello 2025, chiudendo la prima edizione condotta da Simona Ventura. Un percorso emozionante e ricco di sorprese, che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori. La sua vittoria segna un nuovo capitolo nel mondo del reality, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. Con questo verdetto si è conclusa la prima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Anita ha avuto la meglio nella sfida finale contro Giulia, prima finalista di questa edizione. A comporre il podio è poi Jonas, terzo.

