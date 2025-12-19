Grande festa di Natale al ‘Rampone’ per il Minibasket beneventano

Ieri pomeriggio, il ‘Rampone’ si è trasformato in un magico scenario natalizio, ospitando una splendida festa dedicata ai più piccoli del Minibasket beneventano. Un momento di gioia e condivisione che ha riunito giovani atleti e famiglie per celebrare insieme lo spirito delle festività. Un’occasione speciale per ringraziare tutti i protagonisti di questa entusiasmante stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta ieri pomeriggio la fantastica festa di Natale per i piccolissimi atleti della Rummo Samnium Basket Benevento e della ASD Basket Benevento. Presso la palestra del Rampone erano presenti 6 centri Minibasket (Benevento, Pietrelcina, Pago Veiano, Baselice, Molinara e Foiano) con 130 tesserati tra maschietti e femminucce, oltre ai tantissimi genitori che hanno affollato la palestra beneventana. I piccoli atleti sono stati divisi tutti per fasce di età e si sono svolte gare di tiro insieme agli istruttori, oltre ad una partita tra genitori che ha divertito tutto il pubblico presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

