Tempo di lettura: 2 minuti “ Il preside della scuola Genovesi chiedendo un risarcimento di 5000 euro a 5 suoi alunni per un’occupazione che ha coinvolto tutto il corpo studentesco, sta commettendo un atto illecito e pericoloso”. Lo afferma Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo commentando la richiesta da parte del dirigente scolastico del Liceo Genovesi di Napoli, Vittorio Delle Donne, alle famiglie di cinque studenti una richiesta di 5000 euro a titolo di risarcimento per presunti danni durante l’occupazione dell’Istituto. Lo riporta in un comunicato l’Usb, riprendendo un post del collettivo dell’istituto superiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Granato: “Preside chiede risarcimento per l’occupazione, è illecito”

