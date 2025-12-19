Governo Meloni nel caos chieste le dimissioni del ministro | cosa succede

Il governo Meloni si trova al centro di un crescente caos politico, con richieste di dimissioni di un ministro che scuotono le fondamenta dell'esecutivo. La presa di posizione di Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, ha intensificato le tensioni, aprendo un fronte di forte rilevanza politica. Quali saranno le conseguenze di questa crisi e come si evolverà la situazione nei prossimi giorni?

L'intervento del capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, ha aperto un fronte politico di notevole rilievo attorno alla figura chiave del governo Meloni. In Aula, il senatore dem ha descritto una situazione di forte tensione interna alla maggioranza, parlando di una vera e propria crisi di leadership che rischia di riflettersi sul funzionamento delle istituzioni parlamentari. Al centro delle accuse, non solo le scelte di merito sulla politica di bilancio della Manovra 2026, ma anche la presunta perdita di agibilità politica del titolare del Tesoro, che secondo l'opposizione apparirebbe isolato persino all'interno del suo stesso schieramento.

Provenzano (Pd), disastro pensioni, Meloni in tilt semina caos - Ora abbiamo capito perché la Meloni ieri ha scambiato il Parlamento per il palco di Atreju, è andata in tilt sui numeri e attaccava tutti, le opposizio ... ansa.it

Arriva l'emendamento che doveva risolvere il caos pensioni: smentisce Meloni e fa infuriare la Lega - La premier aveva assicurato che la sforbiciata agli anni del riscatto della laurea "non sarebbe stata retroattiva". huffingtonpost.it

Dritto e rovescio. . "È una decisione irricevibile! Il governo Meloni ha difeso la sicurezza nazionale, di fronte ad una persona che predicava l'odio e la violenza!" Marco Lisei a #drittoerovescio sulla decisione dei giudici di liberare l'imam di Torino che il Governo - facebook.com facebook

Ma perché il Governo Meloni-Salvini ce l’ha con i laureati e con chi vuole laurearsi Laurearsi non è una colpa eh x.com

