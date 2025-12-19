Roma, 19 dic. (askanews) – Ci sono tutti, o quasi nel salone di Corazzieri del Quirinale per gli auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato e a chi ha ruoli di rilievo nelle istituzioni e nella società. La premier Giorgia Meloni, di azzurro cangiante vestita, è seduta in fondo alla sala accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, allo stesso Mattarella e al presidente della Camera Lorenzo Fontana. In prima fila ci sono i membri del governo. La sedia assegnata dal cerimoniale al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alle prese con le polemiche sulla manovra, è rimasta vuota sino all’avvio della cerimonia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Atreju, la sparata di Giuseppe Conte: "Meloni e Schlein? Una sedia vuota"

Leggi anche: Meloni sfida il campo largo sulla patrimoniale: "Con la destra al governo non vedrà mai la luce"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A chi potrà rivolgersi il campo largo? Molti lo voteranno turandosi (ancora) il naso; Meloni e la sinistra al kebab. Il campo largo solo da noi; Meloni: “Campo largo riunito da noi ad Atreju, Elly scappa”. Schlein: alternativa cresce nei fatti; Meloni, stoccata a Schlein: «Chi scappa non ha contenuti». «In Ucraina pace si fa con deterrenza».

Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti - (askanews) – Ci sono tutti, o quasi nel salone di Corazzieri del Quirinale per gli auguri di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato e a ... msn.com