Gomme lisce e freni usurati | la Polizia Stradale costringe ai box tre camion fermati sull' A14
La Polizia Stradale intensifica i controlli sull'A14, fermando tre camion con gomme lisce e freni usurati. Oltre 189 veicoli verificati e quasi 300 persone identificate testimoniano l'impegno nella sicurezza stradale. Sono stati effettuati numerosi test con l’etilometro, portando al ritiro di due patenti per guida in stato di ebbrezza, sottolineando l'importanza di rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti.
Oltre 189 veicoli controllati, quasi 300 persone identificate, 140 automobilisti sottoposti al test con l’etilometro e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli svolti lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì. Nel corso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
