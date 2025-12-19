Gomme lisce e freni usurati | la Polizia Stradale costringe ai box tre camion fermati sull' A14

La Polizia Stradale intensifica i controlli sull'A14, fermando tre camion con gomme lisce e freni usurati. Oltre 189 veicoli verificati e quasi 300 persone identificate testimoniano l'impegno nella sicurezza stradale. Sono stati effettuati numerosi test con l’etilometro, portando al ritiro di due patenti per guida in stato di ebbrezza, sottolineando l'importanza di rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti.

