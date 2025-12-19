golf jarvis allunga alle mauritius bene quasi tutti gli italiani in gara

Un 65 (-7) di giornata che porta il sudafricano Casey Jarvis in testa all’ Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che mette in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai, di ben due colpi sul francese Alexander Levy, fermo a -10 sul totale. Dopo 36 buche la classifica è particolarmente corta e nelle parti alte del leaderboard i golfisti sono in una manciata di colpi di distanza. In 3a piazza si è affermato, invece, lo spagnolo Manuel Elvira a -9 con una seconda giornata in -5. Quarta e quinta posizione per due sudafricani: Brandon Stone a -8 e Herman Loubser, fermo a -7 in un gruppetto composto anche dal connazionale Dylan Frittelli e dall’americano Ryan Gerard. 🔗 Leggi su Oasport.it

