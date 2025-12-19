Golf italiano la svolta inclusiva Partnership FIG–Kia per il piano paralimpico 2026

Il golf italiano si prepara a una svolta inclusiva con il nuovo Programma Paralimpico 2026 della FIG. In collaborazione con Kia Italia, Official Automotive Partner, si rafforza l’impegno a promuovere la mobilità e l’accessibilità per gli atleti paralimpici. L’evento al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele ha segnato l’inizio di un percorso che mira a valorizzare il talento e l’inclusione nel mondo del golf.

Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) la Federazione Italiana Golf ha presentato il Programma del Settore Paralimpico per il 2026 e ufficializzato la collaborazione triennale con Kia Italia, che diventa Official Automotive Partner a supporto della mobilità degli atleti paralimpici. Un appuntamento che ha riunito istituzioni sportive, partner e protagonisti del movimento, con gli interventi del presidente FIG Cristiano Cerchiai, del presidente di Kia Italia Giuseppe Bitti, del segretario generale CIP Simone Rasetti e del commissario tecnico della Nazionale Paralimpica FIG Nicola Maestroni.

