Golf italiano la svolta inclusiva Partnership FIG–Kia per il piano paralimpico 2026

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il golf italiano si prepara a una svolta inclusiva con il nuovo Programma Paralimpico 2026 della FIG. In collaborazione con Kia Italia, Official Automotive Partner, si rafforza l’impegno a promuovere la mobilità e l’accessibilità per gli atleti paralimpici. L’evento al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele ha segnato l’inizio di un percorso che mira a valorizzare il talento e l’inclusione nel mondo del golf.

golf italiano la svolta inclusiva partnership fig8211kia per il piano paralimpico 2026

© Ilfattoquotidiano.it - Golf italiano, la svolta inclusiva. Partnership FIG–Kia per il piano paralimpico 2026

Al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Milano) la Federazione Italiana Golf ha presentato il Programma del Settore Paralimpico per il 2026 e ufficializzato la collaborazione triennale con Kia Italia, che diventa Official Automotive Partner a supporto della mobilità degli atleti paralimpici. Un appuntamento che ha riunito istituzioni sportive, partner e protagonisti del movimento, con gli interventi del presidente FIG Cristiano Cerchiai, del presidente di Kia Italia Giuseppe Bitti, del segretario generale CIP Simone Rasetti e del commissario tecnico della Nazionale Paralimpica FIG Nicola Maestroni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: EBU e FIG (ginnastica) rinnovano la partnership sui diritti media per il 2025-2028

Leggi anche: Kia Stonic 2026, la prova de Il Fatto.it – Design aggiornato e mild hybrid che convince – FOTO

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

golf italiano svolta inclusivaGolf italiano, la svolta inclusiva. Partnership FIG–Kia per il piano paralimpico 2026 - "La spavalderia e l’arroganza ascoltate dal palco di Atreju sono durate il tempo di un fuoco di paglia. ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.