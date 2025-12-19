Cosa ci fa la suocera dell’imperatore del Giappone sul green del Montecatini Terme? Se lo sarà chiesto anche Massimiliano Laldi, golfista di vecchio pelo classe ‘50 e presidente uscente del circolo che ha contribuito a fondare nei primi anni ‘80, quando fino a poco tempo prima non avrebbe mai immaginato di impugnare la mazza. Lui che sul green si è presentato con un trascorso da endurista, pilota fra gli altri di Moto Gori ed eterno sedotto dal rombo dello scarico. Con ancora il fango sotto gli stivali, Laldi si è stranamente ritrovato fra i proseliti della fede golfista. Su cosa abbiano in comune l’enduro e il golf sembra non averlo ancora realizzato a pieno – fango e sabbia a parte si intende –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Golf e motori. Cronache di un endurista che non può fare a meno del green

Leggi anche: Bremer può saltare fino a 11 partite! L’analisi di tutti i match in cui la Juve dovrà fare a meno del brasiliano e tutti i bianconeri che potrebbero sostituirlo

Leggi anche: Meno tasse al ceto medio e stipendi più alti. Si può fare? Cosa c'è nel piano del governo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Golf e motori. Cronache di un endurista che non può fare a meno del green - Intervista / Una vita tra il fango e le 18 buche: Massimiliano Laldi si racconta «Sono un grande appassionato da quando ho 13 anni, poi nel 1991 l'altro amore» ... lanazione.it