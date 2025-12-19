Golden Goose passa ai cinesi di Hsg e a Temasek

L'azienda di calzature italiana Golden Goose cambia assetto proprietario con un'operazione da circa 2,5 miliardi: la cinese Hsg rileva la quota di maggioranza, mentre Temasek – fondo sovrano di Singapore – entra con una partecipazione di minoranza insieme a True Light Capital. I fondi gestiti da Permira hanno venduto una parte delle quote ma restano nel capitale come soci di minoranza. La governance resta stabile: l'amministratore delegato Silvio Campara continuerà a guidare l'azienda e Marco Bizzarri, oggi consigliere non esecutivo, assumerà il ruolo di presidente non esecutivo.

