Golden Goose la maggioranza ai cinesi di Hsg | operazione da 2,5 mld
Milano, 19 dic. (askanews) – Il private equity Permira vende gran parte delle sue quote in Golden Goose group e fa spazio nel libro soci ai cinesi di Hsg, società internazionale di venture capital e private equity, che acquisirà una quota di maggioranza. Tra gli azionisti spunta anche Temasek, società di investimento di Singapore, e un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, True Light Capital, che rileveranno una partecipazione di minoranza. Permira manterrà una partecipazione di minoranza. L’operazione, quanto si apprende in ambienti finanziari, è da 2,5 miliardi. Silvio Campara continuerà a guidare il Gruppo come Amministratore Delegato, insieme all’attuale leadership team. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Da adidas a New Balance, passando per Golden Goose, Dries van Noten e Isabel Marant. È aperta la caccia a scarpe sportive chic e scontate
Leggi anche: Golden Goose Arena: quando la moda punta tutto sullo sport. O meglio, sul padel
Chi è Hsg, il fondo pronto a rilevare Golden Goose per 2,5 mld di euro?; Cina-Italia, acquisizioni per 28 miliardi in 15 anni: l'ultima Bialetti, ma adesso c'è il freno golden power.
Golden Goose, la maggioranza ai cinesi di Hsg: operazione da 2,5 mld - (askanews) – Il private equity Permira vende gran parte delle sue quote in Golden Goose group e fa spazio nel libro soci ai cinesi di Hsg, società internazionale di venture capital e p ... msn.com
Golden Goose, il brand di scarpe acquisito dalla cinese Hsg e Temasek per 2,5 miliardi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Golden Goose, il brand di scarpe acquisito dalla cinese Hsg e Temasek per 2,5 miliardi ... tg24.sky.it
Il fondo cinese Hsg acquisirà il marchio di sneaker di lusso italiano Golden Goose - Il fondo cinese HongShan Capital (Hsg) ha fatto un accordo per acquisire la maggioranza di Golden Goose, un marchio italiano di sneaker di lusso fondato a Venezia. ilpost.it
The simplest form of luxury The perfect stride. Men’s and women’s sneakers crafted by top designers - Golden Goose, Ganni, The Attico, Sebago - created for those who move through the city with rhythm, style, and a touch of exclusivity. Discover the dedicate - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.