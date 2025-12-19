Golden Goose la maggioranza ai cinesi di Hsg | operazione da 2,5 mld

Milano, 19 dic. (askanews) – Il private equity Permira vende gran parte delle sue quote in Golden Goose group e fa spazio nel libro soci ai cinesi di Hsg, società internazionale di venture capital e private equity, che acquisirà una quota di maggioranza. Tra gli azionisti spunta anche Temasek, società di investimento di Singapore, e un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, True Light Capital, che rileveranno una partecipazione di minoranza. Permira manterrà una partecipazione di minoranza. L’operazione, quanto si apprende in ambienti finanziari, è da 2,5 miliardi. Silvio Campara continuerà a guidare il Gruppo come Amministratore Delegato, insieme all’attuale leadership team. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

