Golden Gala 2026 | nuovo look e via ai biglietti

Il Golden Gala 2026 si prepara a sorprendere ancora una volta, presentando un nuovo look che riflette la sua evoluzione. L’evento si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con i biglietti già in vendita. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di atletica e non solo, pronti a vivere una giornata di sport e emozioni uniche.

Cosa: Svelato il nuovo logo del Golden Gala e apertura vendite biglietti.. Dove e Quando: Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026.. Perché: Un rebranding storico e una promo natalizia imperdibile per gli appassionati.. La grande atletica internazionale si prepara a tornare protagonista nella Capitale con un volto rinnovato e una promessa di spettacolo che guarda al futuro. Il Golden Gala Pietro Mennea, appuntamento imprescindibile per gli amanti dello sport e tappa italiana della prestigiosa Diamond League, ha svelato ufficialmente la sua nuova identità visiva. Non si tratta di un semplice restyling grafico, ma di una vera e propria dichiarazione di intenti per la quarantaseiesima edizione, programmata per il 4 giugno 2026 allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

