Gli eurogiudici stangano la Polonia perché difende la sua Costituzione
La Corte di giustizia Ue ha preso una posizione decisa contro la Polonia, accusandola di mettere in discussione la propria Costituzione in contrasto con la giurisprudenza comunitaria. Una decisione che accende i riflettori sulle tensioni tra Bruxelles e Varsavia, sollevando dubbi sul rispetto dello stato di diritto e sui rischi di confronti istituzionali in Europa.
La Corte di giustizia Ue ha dichiarato guerra alla Consulta di Varsavia: non rispetterebbe «la giurisprudenza comunitaria». Per il Paese guidato da Donald Tusk, invece, sono le toghe dell’Unione a «esorbitare» dai propri poteri. «La Costituzione di un Paese non è un giudice imparziale e indipendente». Scintille e fumo nero: due locomotive lanciate l’una contro l’altra su un binario unico. Sono l’Unione europea, con il suo braccio armato della Corte di giustizia, e la Polonia, riluttante a dimenticarsi (come spesso accade ad altri membri dell’Unione) di essere un Paese sovrano. Vengono prima le leggi comunitarie o la Costituzione delle singole nazioni? La questione rimane lì, sospesa in un limbo leguleio dove i principi astratti fungono da innocui placebo. 🔗 Leggi su Laverita.info
