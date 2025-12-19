Gli eurobond non sono più un tabù Vincitori e vinti nella notte di Bruxelles

Gli eurobond tornano sotto i riflettori, rompendo il tabù che li circondava. Dopo una notte intensa a Bruxelles, si delinea un nuovo scenario per l’Europa, tra vincitori e vinti. Questa svolta potrebbe segnare un passo importante verso una maggiore unità finanziaria, aprendo la strada a un futuro più coeso e solidale. Un momento cruciale che potrebbe cambiare le regole del gioco continentale.

Vincitori e vinti. E forse adesso l’Europa sarà un po’ più unita di prima, almeno dal punto di vista finanziario. C’è qualcosa di vagamente storico nella lunga notte del Consiglio europeo, dalla quale è uscito un accordo politico per sbloccare un prestito da 90 miliardi per l’Ucraina. Soldi, con i quali coprire la spesa statale di Kyiv per i prossimi due anni, sia militare, sia civile. E se la Russia, a cannoni azzittiti, accetterà di pagare i danni al Paese invaso, l’Ucraina potrà a sua volta rimborsare l’Unione europea. Qualora tuttavia questo non accadesse, gli asset russi fungeranno da paracadute per l’Europa, in veste di garanzia di ultima istanza sui finanziamenti concessi. 🔗 Leggi su Formiche.net

