Gli Eagles si accontentano dei playoff della Conference League dopo aver recuperato punti contro ospiti in 10

Gli Eagles raggiungono i playoff della Conference League, recuperando punti cruciali contro un avversario in numerose occasioni. Dopo una partita intensa e combattuta al Selhurst Park, il Crystal Palace si prepara a confrontarsi con le sfide della fase successiva, dimostrando carattere e determinazione nel cammino europeo.

2025-12-19 00:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Crystal Palace dovrà accontentarsi del posto nei playoff della Conference League dopo aver salvato un punto contro il KuPS composto da 10 uomini nell’ultima notte delle partite della fase a gironi al Selhurst Park. La squadra di Oliver Glasner è arrivata alla sfida contro i campioni di Finlandia sapendo che la vittoria avrebbe assicurato un piazzamento tra i primi otto e la qualificazione automatica agli ottavi. Christantus Uche ha portato in vantaggio i padroni di casa, molto cambiati, prima che i gol di Piotr Parzyszek e Ibrahim Cisse in rapida successione dopo la ripresa ribaltassero la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

