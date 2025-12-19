Gli auguri dello ’Scappi’ Una tavola per l’Unesco

Gli auguri dello ’Scappi’ portano in tavola l’eccellenza dell’Emilia-Romagna, celebrando l’unione tra tradizione e innovazione. Un evento speciale, tra personalità e aziende di rilievo, che valorizza i sapori autentici e le eccellenze del territorio. Un’occasione unica per condividere gioia, cultura e gusto, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi crede nel valore della qualità e della convivialità.

© Ilrestodelcarlino.it - Gli auguri dello 'Scappi'. Una tavola per l'Unesco Alle porte del Natale, una cena ricchissima di personalità e di aziende d'eccellenza emiliano romagnole. Il Comune e il 'Bartolomeo Scappi' hanno organizzato mercoledì sera una cena di auguri, " Armonie di Natale ", seguendo anche nel titolo il fil rouge del programma di iniziative incluse nell'edizione 2025 di Castelanadel, ricchissimo di grandi firme. Ai tavoli dello 'Scappi', tra i circa 200 invitati, non mancava davvero nessuno. Dai sindaci di oggi, oltre alla padrona di casa Francesca Marchetti il primo cittadino imolese e presidente del Circondario Marco Panieri, a quelli di ieri, come Nerio Scala, Graziano Prantoni e Vincenzo Zacchiroli, ai vertici delle forze dell'ordine (oltre alla guida della Polizia Locale Leonardo Marocchi il comandante della compagnia imolese di carabinieri Domenico Lavigna fresco Cavaliere della Repubblica), fino al provveditore Giuseppe Antonio Panzardi e al prefetto di Bologna Enrico Ricci, ospite quest'ultimo a sorpresa di una serata cominciata alle 20 e conclusa a cavallo della mezzanotte, con tanto di blitz sul finale di Babbo Natale a consegnare coloratissimi biscotti ai tanti ospiti.

