Gli antagonisti in strada | al corteo 10 agenti feriti

Una manifestazione si è svolta ieri sera, con tensioni e scontri, lasciando sul campo dieci agenti feriti. La protesta, contro il presunto sequestro di uno stabile occupato da Askatasuna per quasi tre decenni, ha preso una piega drammatica, annunciando possibili escalation. La notte si è accesa di tensione, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine davanti a un episodio che potrebbe essere solo l’inizio di una serie di confronti.

© Ilgiornale.it - Gli antagonisti in strada: al corteo 10 agenti feriti «È solo l'inizio per voi». Con queste parole è stata chiamata, per ieri alle 18 con il favore delle tenebre, la manifestazione contro il «sequestro» dello stabile occupato per 29 anni da Askatasuna. «Non abbiamo paura: se Askatasuna viene tolta da corso Regina Margherita 47 l'unica risposta saranno le strade piene di giovani inc che non abbasseranno la testa», hanno scandito al microfono prima di radunare la protesta. Davanti all'Aska si sono ritrovate alcune centinaia di persone nel pomeriggio, forse un migliaio, e hanno preso la parola anche alcuni residenti di Vanchiglia (il quartiere che ospita il centro sociale) in sua difesa, nonché Non una di Meno, collettivo femminista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Corteo pro-Pal a Roma: “Siamo un milione”. Poi la guerriglia degli antagonisti con la polizia: 41 agenti feriti Leggi anche: Scontri a Roma al corteo per Gaza: due arresti. 41 gli agenti feriti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli antagonisti in strada: al corteo 10 agenti feriti; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti. Gli antagonisti in strada: al corteo 10 agenti feriti - Critiche al sindaco, reo di aver rotto il patto: "Infame" ... ilgiornale.it

Guerriglia urbana a Roma dopo corteo pro Gaza, in strada vetri rotti, segnali divelti e petardi - Dopo il corteo pro Gaza che ha sfilato pacificamente per le vie di Roma, un gruppo di antagonisti in serata nel quartiere Esquilino si è scontrato con la polizia. ilgiornale.it

Corteo pro Gaza a Roma, guerriglia all'Esquilino tra antagonisti e Polizia. Bloccata via Prenestina - (Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del blocco di via Prenestina a Roma dopo il corteo pro Gaza a Roma. la7.it

Armarsi fino ai denti non è l’unica strada e l’informazione ha il dovere di raccontarlo con chiarezza. *** Il futuro è in guerra La crescita a livello globale della spesa di armi è senza precedenti, trainata dalla guerra in Ucraina e dal genocidio a Gaza. Second - facebook.com facebook

non è nè Monteto, nè Chiellini, si fa strada commettendo falli al limite della decenza e troppo spesso la fa franca. Poveretto eh... cattivi quelli che si permettono di dirlo. a volte, il silenzio sarebbe la miglior cosa, soprattutto dopo che ha beneficiato di un grosso f x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.