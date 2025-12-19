Gli alleati dell’America non hanno ancora un’alternativa al disimpegno militare trumpiano

Gli alleati dell’America si trovano ancora senza una valida alternativa al disimpegno militare promosso da Trump. Superare le sfide del trumpismo non sarà sufficiente per ristabilire l’equilibrio strategico che ha assicurato ottant’anni di stabilità e pace all’Occidente. La strada verso un nuovo equilibrio richiede più di semplici retromarce: necessita di una visione condivisa e di strategie durature.

Non basterà attraversare la tempesta del trumpismo per ritornare all’equilibrio strategico che ha garantito ottant’anni di pace all’Occidente. Lo hanno capito da tempo le cancellerie europee e gli alleati storici degli Stati Uniti, dall’Australia all’Asia. Durante il primo mandato di Donald Trump, il sistema di alleanze aveva retto, pur sotto stress. Allora il presidente degli Stati Uniti era più cauto nelle azioni e circondato da consiglieri legati alla tradizione della politica estera americana. Oggi quelle condizioni non esistono più e difficilmente il suo successore tornerà indietro. Come spiega un interessante approfondimento di Foreign Affairs, la protezione americana non è più un dato di partenza, ma qualcosa che dipende dalle circostanze, dagli interessi del momento e, spesso, da considerazioni economiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

