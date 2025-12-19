Giustizia la Camera penale va in piazza | Spiegheremo il ’Sì’ al referendum
La Camera penale scende in piazza per spiegare il proprio punto di vista sul referendum sulla riforma della giustizia. Dopo l’approvazione al Senato, la proposta di separazione delle carriere nella magistratura si avvicina al voto popolare previsto nel 2026. Una mobilitazione per informare e coinvolgere l’opinione pubblica su un tema cruciale per il sistema giudiziario e l’indipendenza della magistratura.
La campagna per la separazione delle carriere nella magistratura scende in piazza. In ottobre il Senato ha approvato la riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni: per essere approvato in via definitiva, visto il mancato raggiungimento di una maggioranza dei due terzi, occorrerà passare per un referendum popolare confermativo previsto nel 2026. Se l’Anm (Associazione nazionale magistrati) si dice contraria, e la politica si è divisa, l’Unione delle Camere penali italiane la sostiene e ha organizzato iniziative in 129 piazze, una per ogni comunità in cui ha sede l’associazione, tra cui anche Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
