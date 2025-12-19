Giustizia e sociale | i detenuti della casa circondariale al lavoro negli uffici giudiziari

Il 17 dicembre, un accordo ha trasformato il Palazzo di giustizia di Lecce in un luogo di speranza e rinascita, dove i detenuti trovano nuove opportunità di reinserimento attraverso attività lavorative negli uffici giudiziari. Un passo importante verso una giustizia più umana e sociale, che promuove il riscatto e la riabilitazione.

LECCE – Lo scorso 17 dicembre è stato siglato un accordo che trasforma le aule del Palazzo di giustizia in un luogo di formazione e riscatto sociale. È stata infatti sottoscritta la convenzione per il progetto "Riordino archivi e movimentazione fascicoli", un'iniziativa che vedrà protagonisti i.

