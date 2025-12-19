Giustizia dell' acqua | il convegno in tribunale
"La giustizia dell'acqua - geopolitica, legalità e innovazione tecnologica": questo il titolo del convegno moderato dal Consigliere della Corte d'Appello Nicola Russo che si è tenuto oggi, a cura dell'Ufficio studi e relazioni internazionali della Corte d'Appello. La giornata di lavori ha visto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
CONVEGNO - "La giustizia dell’acqua – geopolitica, legalità e innovazione tecnologica" al Palazzo di Giustizia di Napoli - Si è tenuto nella giornata di venerdì 19 dicembre, a cura dell’Ufficio studi e relazioni internazionali della Corte d’Appello, il convegno La giustizia dell’acqua – geopolitica, legalità e innovazione ... msn.com
