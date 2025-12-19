Giuseppe Gravante | Avevo capito di avere potenziale su strada Con Stefano Baldini sono in buone mani

Giuseppe Gravante sta emergendo come un talento promettente nel panorama atletico italiano. Allievo di Stefano Baldini, campione olimpico, il suo percorso è seguito con interesse da appassionati e addetti ai lavori. Con una potenzialità evidente e una guida esperta, Gravante si sta preparando a lasciare il segno nel mezzofondo, portando avanti una tradizione di eccellenza e passione.

© Oasport.it - Giuseppe Gravante: "Avevo capito di avere potenziale su strada. Con Stefano Baldini sono in buone mani" Un talento tutto da scoprire. Negli ultimi anni impazza tra appassionati e addetti ai lavori il nome di Giuseppe Gravante, mezzofondista azzurro allievo di Stefano Baldini, medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004. Il classe 2001 si è raccontato ai microfoni di Run2u, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Sabrina Sgalaberna e Danny Frisoni. In prima battuta, il nativo di Guastalla ha parlato dei recenti brillanti risultati su strada (tra tutti il terzo posto nella 10 km agli Italiani di Prato e il sesto posto nella 5 km di Lille), arrivati dopo una deludente stagione su pista: " E' stato inaspettato, non era nei piani andare a gareggiare su strada o fare i Campionati italiani nei 10 km.

Successi per Riccardo De Anna a Firenze e per Giuseppe Gravante a Piacenza. Gli atleti e le atlete della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera sono stati anche in questo week-end protagonisti in diverse gare su strada del calendario nazionale. A Firenze, - facebook.com facebook

