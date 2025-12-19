L’attesa per la formazione della nuova Giunta regionale sotto la guida di Roberto Fico si fa sempre più lunga, alimentando tensioni e veleni tra i protagonisti. Tra toto-nomi e scommesse, il rebus Mastella si fa sempre più intricato, mentre sullo sfondo si percepisce già un clima di attesa e incertezza. La situazione si complica, lasciando intuire che i tempi di definizione potrebbero essere più lunghi del previsto.

Giunta Fico, attesa e veleni: toto-nomi senza fine, sullo sfondo il rebus Mastella

Tempo di lettura: 3 minuti La Giunta regionale targata Roberto Fico ancora non c’è, ma già pesa come se fosse operativa da settimane. Più che una squadra, un cantiere aperto, dove ogni scelta rischia di far saltare un equilibrio costruito a fatica nel Campo largo. E mentre il presidente in pectore continua a prendere tempo, a Palazzo Santa Lucia il toto-nomi corre molto più veloce delle decisioni ufficiali. Il Pd resta il perno dell’architettura politica, forte dei numeri e deciso a capitalizzare il risultato elettorale. Il nodo non è solo quante poltrone, ma chi comanda davvero la partita. Il pressing del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per portare il fratello Massimiliano alla presidenza del Consiglio regionale è noto, così come le resistenze sotterranee di chi teme un assetto troppo sbilanciato su Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Fico lavora alla nuova giunta: tra i nomi anche Cosenza e Casillo, mentre resta il nodo Bonavitacola.

