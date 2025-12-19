Giunta Fico attesa e veleni | toto-nomi senza fine sullo sfondo il rebus Mastella
L’attesa per la formazione della nuova Giunta regionale sotto la guida di Roberto Fico si fa sempre più lunga, alimentando tensioni e veleni tra i protagonisti. Tra toto-nomi e scommesse, il rebus Mastella si fa sempre più intricato, mentre sullo sfondo si percepisce già un clima di attesa e incertezza. La situazione si complica, lasciando intuire che i tempi di definizione potrebbero essere più lunghi del previsto.
Tempo di lettura: 3 minuti La Giunta regionale targata Roberto Fico ancora non c’è, ma già pesa come se fosse operativa da settimane. Più che una squadra, un cantiere aperto, dove ogni scelta rischia di far saltare un equilibrio costruito a fatica nel Campo largo. E mentre il presidente in pectore continua a prendere tempo, a Palazzo Santa Lucia il toto-nomi corre molto più veloce delle decisioni ufficiali. Il Pd resta il perno dell’architettura politica, forte dei numeri e deciso a capitalizzare il risultato elettorale. Il nodo non è solo quante poltrone, ma chi comanda davvero la partita. Il pressing del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per portare il fratello Massimiliano alla presidenza del Consiglio regionale è noto, così come le resistenze sotterranee di chi teme un assetto troppo sbilanciato su Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Regione, da Casa Riformista l’assist a Mastella per la Giunta: Pellegrino riapre il toto-nomine
Leggi anche: Le Regionali sullo sfondo e i nuovi assetti interni, Mellone azzera la giunta
Fico lavora alla nuova giunta: tra i nomi anche Cosenza e Casillo, mentre resta il nodo Bonavitacola.
Il risiko della giunta di Fico: chi saranno gli assessori e gli indecisi tra Regione e Parlamento - Tra Natale e Capodanno la neo giunta campana di Fico dovrebbero essere delineata. policymakermag.it
Fico lavora alla Giunta, l'ipotesi Micillo e il nodo Bonavitacola - Prosegue la riflessione del presidente Roberto Fico sulla nuova giunta campana, mentre domattina è attesa la proclamazione dei consiglieri regionali eletti. ansa.it
Giunta regionale Fico, congresso provinciale Pd e assessori a tempo: stallo alla messicana in Campania - Lo stallo in cui si trova la formazione della giunta regionale di Roberto Fico è condizionato dagli equilibri dei congressi provinciali del Pd ... fanpage.it
Giunta Fico, il totonomi c'è lo stop ai consiglieri
Roberto Fico avvia gli incontri per la Giunta Regionale. E' subito scontro tra Pd e partiti della coalizione sulla Presidenza del Consiglio Regionale: a rischio l'elezione di Maurizio Petracca. #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #RobertoFico #ce - facebook.com facebook
Campania, Fico e il risiko della giunta: Comparone capo di Gabinetto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.