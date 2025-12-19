Giulio il fondatore della Babbi | A 97 anni ogni giorno vado in auto in azienda

A 97 anni, Giulio Babbì continua a vivere la sua passione quotidianamente, attraversando Cesena in auto per raggiungere l’azienda. Fondatore della storica impresa dolciaria, il suo spirito di innovazione e dedizione rimane invariato nel tempo. La sua presenza è un simbolo di tenacia e amore per il lavoro che ha plasmato la tradizione dolciaria della città.

Cesena, 19 dicembre 2025 – Tutto cambia a Cesena, tranne Giulio Babb i, patron della impresa dolciaria dei waferini e dei viennesi che domani compie 97 anni. Ma c'è qualcuno che ci crede? Nacque il 20 dicembre 1928, settimo anno dell'era fascista, quello prima del crollo della borsa di Wall Street. RAVAGLIA 141006 CESENA STABILIMENTO BABBI WAFERS Dove vide la luce, Babbi? "In via ex Tiro a Segno, vicino al Ponte Nuovo da poco costruito. Fui partorito in casa e la mamma finì all'ospedale per meningite da parto. La salvò Zambuten, un guaritore leggendario". È stato balilla? "Come i miei coetanei aspettavo il sabato per andare alla Gil a giocare.

