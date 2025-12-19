Giuliana De Sio | Ballando con le stelle è un programma violento

Giuliana De Sio racconta un episodio del passato, rivelando come la sua esperienza a Ballando con le stelle nel 2017 sia stata tutt’altro che piacevole. La sua opinione sul programma si distingue per la sincerità e la fermezza, evidenziando aspetti spesso nascosti al pubblico. Un ricordo che ancora oggi suscita riflessioni e spunti di discussione sulla realtà dello spettacolo televisivo.

Ballando con le stelle, Giuliana De Sio: “Non ho distrutto il camerino, è falso” - Durante la settima puntata Giuliana De Sio è infatti stata eliminata dalla gara, non prima di aver regalato ... panorama.it

Ballando con le stelle, Giuliana De Sio "abbandona" la diretta poi viene eliminata. Fuori anche Simone Montedoro - La sfida della serata di "Ballando con le stelle" è tra le "sfigate" del ballo, Alba Parietti e Giuliana De Sio. iltempo.it

