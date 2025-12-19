Giuliana De Sio | Ballando con le stelle è un programma violento
Giuliana De Sio racconta un episodio del passato, rivelando come la sua esperienza a Ballando con le stelle nel 2017 sia stata tutt’altro che piacevole. La sua opinione sul programma si distingue per la sincerità e la fermezza, evidenziando aspetti spesso nascosti al pubblico. Un ricordo che ancora oggi suscita riflessioni e spunti di discussione sulla realtà dello spettacolo televisivo.
Nel 2017 Giuliana De Sio ha partecipato a Ballando con le stelle e ancora oggi ha un brutto ricordo di quel periodo. L'attrice è molto critica nei confronti del programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
