Giulia sbanca Affari Tuoi con il numero del nonno | il finale con due pacchi da soldi sicuri
Giulia, concorrente originaria di Gela, ha sbancato ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda venerdì 19 dicembre. La concorrente ha portato a casa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano: in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote
Leggi anche: Affari tuoi, Ronny piange: “Mia moglie mi ammazzerà ma vorrei pagare tutti i debiti”, cambia 3 pacchi e sbanca
Affari tuoi, Giulia da Sassari vince 50 mila euro ma rinuncia alla maxi offerta di 150 mila euro per aprire il suo pacco.
Giulia sbanca Affari Tuoi con il numero del nonno: il finale con due pacchi da “soldi sicuri” - Giulia, concorrente originaria di Gela, ha sbancato ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda venerdì 19 dicembre ... fanpage.it
Affari tuoi, Giulia attacca tutti: "Non siete miei amici" e poi ancora: "E un tirchio". Lacrime e trionfo finale - Nella nuova puntata di Affari tuoi del 19 dicembre Giulia e mamma Elena tornano a casa con 100mila euro. libero.it
Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera: il finale da sogno di Giulia! - Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi: gioca Giulia della Sicilia Stasera tocca a Giulia della Sicilia giocare ad Affari Tuoi. msn.com
Il Manfredonia conquista una vittoria pesantissima ad Andria: basta il gol dell’ex Carullo per sbancare il “Degli Ulivi” e rilanciare i sipontini in chiave salvezza A cura di Antonio Monaco Antonio Monaco - Giornalista Sportivamente FOTO - LUCIA MELCARN - facebook.com facebook
#SerieC #PergoletteseVicenza finisce 0-1! Il Lane sbanca il Voltini grazie al primo gol tra i professionisti, e in biancorosso, del valdagnese Giulio Pellizzari x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.