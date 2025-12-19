Giugliano mancati pagamenti ai dipendenti | questa mattina incontro tra sigle sindacali sindaco e segretario
Al centro del dibattito a Giugliano restano i mancati pagamenti ai dipendenti comunali, con un incontro questa mattina tra sindacati, sindaco e segretario comunale. La tensione si mantiene elevata mentre si cercano soluzioni per risolvere la difficile situazione economica e garantire i diritti dei lavoratori coinvolti.
Resta alta la tensione al Comune di Giugliano dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL), il sindaco Diego d’Alterio e il segretario comunale. Al centro della vertenza i mancati pagamenti dei premi di performance e dei buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali, una situazione che continua a esasperare i lavoratori. Giugliano, mancati pagamenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Pronto soccorso: indennità bloccata da quattro sigle sindacali
Leggi anche: Curti, mancati pagamenti ai lavoratori dell’igiene ambientale: la Fp Cgil proclama lo sciopero
Nessuna polemica dietro il rinvio dello spettacolo di Ciro Ceruti a #Giugliano. A chiarire è l’assessore alla Cultura Marco Sepe, che spiega come l’evento, previsto il 17 dicembre all’ex Chiesa delle Concezioniste, sia stato spostato al 5 gennaio all’auditorium d - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.